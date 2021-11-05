Во Франции прошли массовые беспорядки

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Франции в коммуне Фрежюс в ночь на 5 ноября прошли массовые беспорядки, в результате пострадал один сотрудник полиции. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Беспорядки продолжались более трех часов. Молодые люди подожгли экскаватор и несколько автомобилей, мусорные баки. Прибывших на место сотрудников полиции участники беспорядков забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Для оказания помощи и восстановления порядка также прибыли сотрудники правоохранительных органов из Тулона и Драгиньяна. Два человека были задержаны.

Как сообщает ТАСС, коммуна Фрежюс регулярно становится местом столкновений с силами правопорядка. В середине октября полицейские несколько раз были вынуждены применять газовые гранаты и ружья с резиновыми пулями, чтобы защититься от агрессивно настроенных граждан. По предварительным данным, нападения произошли после антинаркотического рейда и задержания нескольких подозреваемых в распространении наркотиков. Похожие столкновения происходили весной этого года, тогда несколько полицейских получили ранения.-0-