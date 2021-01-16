Во Франции противники 5G подожгли вышку, около 1,5 млн человек остались без связи

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противники 5G подожгли вышку и около 1,5 млн жителей районов вокруг французского Лиможа временно остались без услуг связи, радио и телевидения мобильного оператора Orange, об этом сообщает Le Figaro.

11 января вышку связи, расположенную вблизи Лиможа, подожгла группа "Комитет за отмену 5G и его мира". Пожар на 230-метровой конструкции пришлось тушить более двадцати пожарным.

Никому неизвестная до этого группа "Комитет за отмену 5G и его мира" прислала электронное письмо одному из местных изданий, в котором заявила, что видит в технологии угрозу и будет воевать с ней всеми доступными способами. Свою операцию по разрушению вышки они назвали борьбой "за шум ветра и пение птиц".

В прокуратуре Лиможа заявили, что подожженная вышка на самом деле не использовалась для связи 5G. По факту поджога возбуждено дело, операторы TDF и Orange собираются судиться с хулиганами.-0-