Во Франции работники образования бастовали против условий труда в период пандемии

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По призыву национальных профсоюзов более 10% сотрудников французской системы образования присоединились к забастовке, которая прошла в знак протеста против условий труда в период пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

По данным властей, в забастовке приняли участие 11% служащих, а по данным профсоюзов - до 40%. Участники выступили за улучшение условий труда и повышение зарплаты за работу во время пандемии. Помимо забастовки несколько тысяч работников сферы образования также вышли на демонстрации в крупных французских городах - Париже, Марселе, Бордо, Тулузе, Гренобле.

Как передает корреспондент ТАСС, в Париже демонстранты прошли маршем от Люксембургского дворца до здания Министерства образования. В колонне протестующих также находились студенты, которые требовали возобновления занятий в университетах, приостановленных властями в связи с распространением инфекции. На плакатах собравшихся можно было заметить лозунги "Больше санитарных мер - больше занятий".

Генеральный секретарь Всеобщей федерации работников образования Бенуа Тест отметил, что наступил решающий момент для занятых в сфере образования. "Необходимо поддержать учителей, которые выражают недовольство условиями труда и уровнем зарплаты, а также недостаточными санитарными мерами в условиях распространения коронавируса", - подчеркнул Бенуа Тест.

Представитель профсоюза школьных медсестер Сафья Гуреши в эфире радиостанции France Info также обратила внимание, что "в системе образования насчитывается лишь 7,7 тыс. медработников, которые отвечают за здоровье почти 13 млн школьников и 2,3 млн студентов. "Мы не можем понять, почему государство не увеличивает численность этого персонала", - заметила Сафья Гуреши.-0-