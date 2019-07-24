Во Франции разбились два легкомоторных самолета, есть погибшие

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском департаменте Альпы Верхнего Прованса потерпели крушение два легкомоторных самолета - два человека погибли, один получил ранения, сообщает региональная газета
Два самолета сегодня около полудня по местному времени взлетели с аэродрома Барселоннет-Сен-Пон, вскоре после чего разбились неподалеку от перевала Ларш. Оба самолета зарегистрированы в Великобритании. Погибшие - британцы в возрасте 18 и 37 лет, они находились на борту одного самолета. Выживший - пилот второго самолета, также британец.
В район происшествия направлен спасательный вертолет, а также несколько машин скорой помощи, жандармы и пожарные.
Причины инцидента пока неизвестны. Специалисты не исключают, что самолеты могли столкнуться в воздухе. Расследование поручено жандармерии воздушного транспорта Франции.-0-
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