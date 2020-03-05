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05 марта 2020, 00:27

Во Франции разлилась сталь на металлургическом заводе - пострадали два человека

Фото postnews24
Фото postnews24

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сто тонн расплавленной нефти разлилось на металлургическом заводе в Центральной Франции, в результате два работника получили ожоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Сена и Марна.

Происшествие случилось на предприятии компании SAM в коммуне Монтро-фо-Йонна. "После разлива 100 тонн расплавленной стали весь персонал был эвакуирован, двое получили ожоги, один - тяжелые", - цитирует ТАСС коммюнике префектуры.

Как отмечает префектура, в результате происшествия вред окружающей среде не нанесен, действия спасателей и работников предприятия помогли избежать серьезного ущерба.-0-

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