Во Франции разлилась сталь на металлургическом заводе - пострадали два человека

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сто тонн расплавленной нефти разлилось на металлургическом заводе в Центральной Франции, в результате два работника получили ожоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Сена и Марна.

Происшествие случилось на предприятии компании SAM в коммуне Монтро-фо-Йонна. "После разлива 100 тонн расплавленной стали весь персонал был эвакуирован, двое получили ожоги, один - тяжелые", - цитирует ТАСС коммюнике префектуры.

Как отмечает префектура, в результате происшествия вред окружающей среде не нанесен, действия спасателей и работников предприятия помогли избежать серьезного ущерба.-0-