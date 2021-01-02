Во Франции с 2021 года ввели обязательную регистрацию велосипедов

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупатели новых велосипедов во Франции с 2021 года обязаны регистрировать их в специальной электронной базе данных. Об этом сообщает 2 января ТАСС со ссылкой на телеканал CNews.

Вместе с велосипедами в магазинах будут выдавать наклейку с регистрационным номером и QR-кодом, информация с которого заносится в национальную базу данных. Код содержит информацию о номере, модели, дате регистрации и персональные данные покупателя. Наклейка должна быть легко читаема и находиться в доступном месте на раме.

Доступ к базам данных будут иметь правоохранители, муниципальные служащие и операторы велопарковок. При перепродаже владелец должен будет сообщить тому магазину, у которого будет зарегистрирован его велосипед. После сделки оператор изменит данные о владельце в своей базе в течение суток.

Примерно 400 тыс. велосипедов воруют каждый год. Такая маркировка упростит работу правоохранительных органов.

Маркировка не будет обязательной для детских велосипедов с колесами до 16 дюймов, для велоприцепов и электротранспорта вроде сигвеев, гироскутеров. Информацию об этом транспорте владельцы могут внести в общую базу добровольно. Также регистрировать подержанные велосипеды при их перепродаже станет обязательным лишь в июле.-0-