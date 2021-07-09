Во Франции штамм "Дельта" скоро будет доминирующим - Минздрав

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штамм коронавирусной инфекции "Дельта" скоро будет доминирующим во Франции. Об этом заявил глава Минздрава страны Оливье Веран в эфире радиостанции France Inter.

"Вариант "Дельта" скоро будет доминировать во Франции, вероятно, с этих выходных", - сказал Оливье Веран. Он отметил, что этот штамм появился во Франции несколько недель назад. Он заразнее на 60%, чем предыдущие варианты COVID-19, и из-за этого происходит быстрый рост заболеваемости во Франции и других странах.

Глава Минздрава добавил, что каждую неделю показатели роста заболеваемости увеличиваются примерно на 50% по сравнению с предыдущими. Он призвал французов быть бдительными и быть готовым к тому, что вирус будет продолжать развиваться на территории страны, и это может привести в результате к четвертой волне пандемии.-0-