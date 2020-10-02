Во Франции сильные дожди и ветры вызвали разрушения и нарушили воздушное сообщение

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и мощные ветры обрушились на южные департаменты Франции, наиболее серьезная ситуация сложилась в Приморских Альпах. Как сообщает газета La Provence, вблизи коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды обрушился автомобильный мост.

По предварительной информации, один из пролетов моста не выдержал возросшего потока реки Бореон. Издание не уточняет, пострадал ли кто-то в результате происшествия, однако указывает на серьезный ущерб домам.

"Воздушное сообщение в настоящий момент нарушено из-за погодных условий, но аэропорт открыт", - сообщает администрация аэропорта Ниццы. Пассажирам рекомендуют следить за расписанием рейсов. В последние часы вылеты и прилеты осуществлялись, но несколько рейсов были задержаны. Несколько рейсов с Корсики были отменены.

"В ближайшие часы ситуация будет очень тяжелой, мы ожидаем осадков, которые могут побить рекорды", - сказал префект Приморских Альп Бернар Гонсалез в эфире радио Franceinfo. В городах на территории департамента были закрыты крупные торговые центры, после полудня приостановлено движение поездов, отменены занятия в школах и вузах.

По данным радио France Bleu, к 18:00 более 8 тыс. домов остались без электричества, большинство из них в коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер. Спасатели провели более 200 операций, сейчас разыскивают четырех человек, которые пропали без вести во время разгула стихии.

В метеорологической службе Meteo France прогнозируют выпадение 150-250 мм осадков к утру 3 октября, местами - до 450 мм. Служба объявила наивысший "красный" уровень погодной опасности в департаменте Приморские Альпы, еще в восьми департаментах от юга до центральной части страны, а также в двух департаментах Бретани на западе объявлен "оранжевый" уровень тревоги.-0-