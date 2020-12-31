Во Франции скончался известный актер и режиссер Робер Оссейн

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции скончался известный актер театра и кино, режиссер Робер Оссейн, сообщает французский журнал Le Point.
Накануне, 30 декабря, Роберу Оссейну исполнилось 93 года.
"Он умер от COVID-19 в больнице через несколько часов после того, как задул свои 93 свечи", - говорится в сообщении.
Робер Оссейн снимался в фильмах "Приговор", "Анжелика, маркиза ангелов", "Анжелика и король". Поставил фильмы "Я убил Распутина", "Отверженные". Являлся художественным руководителем театра "Мариньи" (Париж).-0-