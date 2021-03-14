Во Франции со следующей недели можно будет купить тесты на коронавирус

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Франции смогут приобретать тесты для самостоятельного определения заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеканал BFM.

На следующей неделе", - ответил на вопрос о том, когда тесты поступят в продажу директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон. При этом директор пояснил, что они будут продаваться не только в аптеках, но и в супермаркетах.

Проблемой является отслеживание контактов людей, чей тест даст положительный результат. Он подчеркнул, что в таком случае результат теста необходимо как-то обнародовать. "Будет настоящей проблемой, если мы не сможем предупредить людей, с которыми контактировал заразившийся", - добавил он.-0-