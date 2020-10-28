Во Франции состоялось символическое открытие Каннского фестиваля

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Символическое открытие Каннского фестиваля-2020 состоялось сегодня в Каннах, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

В сокращенной трехдневной программе будут представлены четыре полнометражных фильма. Также в рамках фестиваля состоится конкурс короткометражных картин.

Каннский кинофестиваль должен был пройти в мае, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Найти новую дату для проведения полномасштабного кинофорума организаторы не смогли. В результате все фильмы, ранее отобранные на конкурс, получили на память почетный статус участников официальной программы.

Организационный комитет рассчитывает, что проведение символической версии кинофестиваля побудит продюсеров не откладывать выход на экраны новых картин.

Каннский кинофестиваль проводится с 1946 года и является одним из старейших и самых престижных в мире.-0-