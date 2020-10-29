Во Франции совершено третье нападение за день

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третье нападение за сегодня совершено во Франции.
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Мужчина с ножом напал на прохожих в Ницце
Инцидент произошел около 9.00 по местному времени возле базилики Нотр-Дам. Нападавший был оперативно задержан полицейскими.
Вооруженный мужчина напал на сотрудников полиции в Авиньоне
Известно, что нападавший кричал "Аллах Акбар" и угрожал полицейским. В ответ сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. Мужчина скончался от полученных ранений.