Во Франции совершили самый протяженный беспосадочный перелет

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский лоукостер "French bee" совершил самый протяженный за всю историю беспересадочный внутренний перелет. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

"Мировой рекорд побит! - отмечено в сообщении. - Компания "French bee" с гордостью сообщает, что ее Airbus A350-900 совершил самый длинный внутренний коммерческий рейс, преодолев 16 129 км между Таити и парижским аэропортом Орли за 16 часов 49 минут".

Как отметил телеканал BFM со ссылкой на представителя компании, "полет выполнялся при стандартных условиях эксплуатации Airbus A350 на средней высоте 12 500 метров и со скоростью 940 км/ч". Борт приземлился 12 мая и доставил 20 т медикаментов во Французскую Полинезию.

Новый рекорд был установлен через несколько недель после предыдущего - тогда самолет авиакомпании Air Tahiti выполнил рейс продолжительностью 16 часов 30 минут. Вылетевший из Таити Boeing-787-9 преодолел 15 тыс. 716 км и приземлился в 6:20 в парижском аэропорту Руасси-Шарль де Голль.-0-