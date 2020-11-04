Во Франции старшеклассники требуют закрыть школы

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже, Нанте и Безансоне учащиеся старших классов заблокировали входы в школы в знак протеста против несоблюдения санитарных норм в условиях нового локдауна, сообщает Международное французское радио RFI.

Учащиеся выступают против недостаточного соблюдения санитарных норм - в первую очередь физической дистанции - в условиях пандемии и требуют закрытия школ. Школьники жалуются, что они сидят впритирку друг к другу и не замечают никакой разницы в условиях учебы в обычное время и сейчас.

В Париже старшеклассники заблокировали около десяти лицеев, но почти все они были разблокированы около 9.30 утра по местному времени при вмешательстве полиции.

По информации газеты Le Figaro, в лицее Кольбер в X округе французской столицы акция школьников закончилась столкновениями с силами правопорядка. Небольшая группа учащихся начала кидать в стену школьного здания стеклянные бутылки, после чего для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ. По словам учащихся, правоохранители также использовали дубинки.

В полиции сообщили об одном пострадавшем страже правопорядка. 40 старшеклассникам выписаны штрафы на сумму 135 евро за незаконное собрание.

Акции недовольных старшеклассников прошли также в Нанте и Безансоне. В обоих городах для разблокировки школ задействовали полицию.

Во Франции с 30 октября действует новый локдаун. Однако школы, детские сады и ясли продолжают работать с соблюдением строгих санитарных норм.-0-