Во Франции строгий карантин продлен до 11 мая

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон продлил действие строгих карантинных мер до 11 мая, сообщает Euronews.

В обращении к нации президент Франции заявил, что благодаря общим усилиям темпы эпидемии начинают замедляться. Тем не менее границы страны с неевропейскими государствами останутся закрытыми до нового распоряжения.

Эммануэль Макрон отметил, что правила режима самоизоляции не планируется изменять. Предполагается, что после 11 мая постепенно будут открываться детские сады и учебные заведения, но занятия в стенах университетов не начнутся до лета. Рестораны, кафе, отели, кинотеатры, театры и музеи пока останутся закрытыми. Крупные фестивали и мероприятия с большой аудиторией нельзя будет проводить как минимум до середины июля.

Во Франции с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 14 967 человек, зарегистрировано свыше 98 тыс. случаев заражения. Пятый день подряд фиксируется небольшое суточное снижение числа пациентов в реанимации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, во всем мире число инфицированных COVID-19 на 5.54 14 апреля составляет 1 919 913 человек. Жертвами стали 119 666 человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 581 918 инфицированных приходятся 23608 жертв. В Испании число инфицированных - 170 099 человек, умерли 17 756, в Италии на 159 516 заразившихся приходятся 20 465 жертв.-0-