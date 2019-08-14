Во Франции таможенники нашли в грузе из Эквадора тонну кокаина

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тонны кокаина задержали таможенники в портовом терминале города Гавр на севере Франции, сообщает "МИР 24" .

Наркотики везли вместе с партией пальмовой сердцевины. Среди груза были спрятаны 15 джутовых мешков с кокаином. Кокаин прибыл в Гавр из Эквадора с транзитной остановкой в бельгийском Антверпене.

Теперь поставщики наркотиков недосчитаются 74 млн евро.-0-