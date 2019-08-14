Во Франции таможенники нашли в грузе из Эквадора тонну кокаина

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тонны кокаина задержали таможенники в портовом терминале города Гавр на севере Франции, сообщает
Наркотики везли вместе с партией пальмовой сердцевины. Среди груза были спрятаны 15 джутовых мешков с кокаином. Кокаин прибыл в Гавр из Эквадора с транзитной остановкой в бельгийском Антверпене.
Теперь поставщики наркотиков недосчитаются 74 млн евро.-0-
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