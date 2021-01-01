Во Франции три жандарма пострадали при попытке разгона вечеринки с участием 2 тыс. человек

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные напали на жандармов и сожгли их автомобиль, когда те попытались разогнать новогоднюю вечеринку в коммуне Льерон (регион Бретань) на западе Франции. Как уточняет радио Europe1, в ней принимали участие около 2 тыс. человек.

Отмечается, что организаторы празднований арендовали несколько ангаров, чтобы принять как можно больше желающих и расширить количество возможных путей отхода в случае облавы со стороны правоохранительных органов, сообщает ТАСС. Однако когда группа жандармов прибыла на место, участники вечеринки вступили с ними в противостояние, закидав их камнями. По данным радиостанции, в ходе столкновений был сожжен один из автомобилей жандармерии. Три стража порядка получили легкие травмы.

В результате правоохранителям пришлось отступить и контролировать подступы к месту проведения мероприятия в ожидании подкрепления. Пока неизвестно, был ли кто-то задержан по итогам инцидента.

МВД Франции задействовало 100 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности на улицах французских городов в новогоднюю ночь. Одной из их главных задач было предотвращение несанкционированных собраний и столкновений в городах, а также контроль соблюдения комендантского часа, который действует по всей стране с 20.00 до 06.00 в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Введенные государством ограничения также подразумевают запрет на собрания большого количества человек и прослушивание громкой музыки по ночам - все это направлено на предотвращение подпольных вечеринок, которые устраивают по всей стране.

По данным телеканала BFM, за минувшую ночь сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить несколько крупных вечеринок. Так, в Марселе около 400 человек собрались в частном доме, чтобы отметить наступление Нового года. 156 участников были оштрафованы, а организаторы задержаны за создание опасности для жизни других. Мероприятия с участием более сотни человек также были выявлены в департаментах Мозель и Сена и Марна.-0-