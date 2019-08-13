Во Франции у 38 детей выявлен высокий уровень мышьяка в организме

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В департаменте Од на юге Франции у 38 детей в возрасте до 11 лет выявлен высокий уровень мышьяка в организме, сообщает французский телеканал
По данным регионального агентства здравоохранения, дети проживают в долине реки Орбьель, в населенных пунктах, расположенных на месте некогда крупнейшего в мире месторождения мышьяка.
В 2004 году рудник закрылся. Однако в 2018 году в регионе произошли сильные наводнения. Местные жители опасаются, что мышьяк и другие токсичные вещества загрязнили почву.-0-
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