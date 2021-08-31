Во Франции у работников заведений и торговых центров будут требовать COVID-паспорта

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции сотрудников ресторанов, кафе, музеев, кинотеатров и крупных ТЦ обязали предоставлять санитарный пропуск для доступа к рабочим местам, сообщает Международное французское радио RFI.

Уже несколько недель во Франции для доступа в различные заведения, учреждения и на мероприятия гражданам необходимо предъявить санитарный пропуск - документ, подтверждающий полную вакцинацию, отсутствие заражения COVID-19 (отрицательный ПЦР или антигенный экспресс-тест со сроком годности 72 часа) или недавно перенесенную коронавирусную инфекцию. С 30 августа это требование коснется и самих сотрудников организаций, а это около 1,8 млн французов.

По словам представителя французского правительства Габриэля Атталя, в первую неделю после 30 августа власти еще будут мириться со случаями отсутствия санитарных пропусков у тех, кому предписано их иметь для работы, однако затем вступят в силу санкции для нарушителей: временная приостановка рабочих контрактов, отстранение от работы без выплаты зарплаты.

Как сообщил Габриэль Атталь, в ближайшее время количество жителей Франции, получивших как минимум первую дозу вакцины от COVID-19, достигнет 50 млн. При этом он не исключил введения обязательной вакцинации, если санитарная ситуация будет того требовать.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 во Франции - 6 605 068. Число летальных исходов составило 112 510.-0-