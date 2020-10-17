Во Франции убийца учителя застрелен при задержании

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Парижа произошло убийство школьного учителя, нападавший застрелен. Правоохранительные органы Франции задержали его родителей, дедушку и 17-летнего брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Жестокое убийство произошло 16 октября вечером в городе Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин региона Иль-де-Франс). Нападавший перерезал горло учителю истории рядом со школой, где тот преподавал. Затем он пытался угрожать полицейским, прибывшим на место, но был застрелен. Президент страны Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом.

Под стражу по этому делу помещены уже девять человек. Уточняется, что родственники террориста были задержаны в городе Эврё (департамент Эр).

Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога. Как стало известно, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса и направил жалобу в комиссариат полиции. Эту информацию подтвердил председатель родительского комитета Родриго Аренас. По его словам, "отец одного из учеников был чрезвычайно возбужден после демонстрации в классе карикатур на пророка".-0-