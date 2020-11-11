Во Франции учителя устроили забастовку из-за санитарных мер в школах

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции учителя 10 ноября устроили забастовку в знак протеста против мер санитарной безопасности в школах, которые они считают недостаточными, сообщает Международное французское радио RFI.

По данным министерства образования, бастовало чуть менее 9% учителей начальных классов и более 10% средних и старших классов. В управлении учебного округа Парижа сообщили, что были предприняты попытки заблокировать работу пяти старших школ.

Ранее министерство образования объявило об усилении мер санитарной безопасности в старшей школе. К примеру, большинство занятий проводится онлайн. Однако остаются проблемы в средней школе. По мнению представителей учительских профсоюзов, без введения строгих ограничительных мер и дополнительных средств в школе невозможно обеспечить санитарную безопасность.

В отличие от весеннего карантина, теперь во Франции во время всеобщего локдауна продолжают работу школы, разрешены визиты в дома престарелых, продолжаются стройки, открыты парки и рынки.-0-