Во Франции умер писатель Жан-Лу Дабади

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатель, сценарист, член Французской академии Жан-Лу Дабади умер в Париже на 82-м году жизни. Об этом сообщает 24 мая AFP.

По сообщению агентства, Дабади умер 24 мая днем в больнице Питье-Сальпетриер от последствий болезни, не связанной с коронавирусом.

Дабади - автор множества романов. Первый из них - "Сухие глаза" (Les Yeux secs) - он написал в 1957 году. В СМИ размещались его рецензии, статьи, посвященные искусству. Он писал также тексты песен для французских исполнителей.

Дабади – автор более 40 сценариев к фильмам известных французских режиссеров, он удостоен множества наград. Дабади трижды становился лауреатом премии "Сезар" в номинации "Лучший сценарий". Недавно он закончил работу над сценарием к фильму по роману Жоржа Сименона "Зеленые ставни" (Les Volets verts).

В 2008 году Дабади был избран членом Французской академии.-0-