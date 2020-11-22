Во Франции уничтожат 1 тыс. норок из-за коронавируса

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские ученые обнаружили первый на территории страны очаг заболевания норок коронавирусом нового типа на норковой ферме. По этой причине будут уничтожены 1 тыс. этих животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Франции.

Будет уничтожена также созданная на основе таких животных продукция на неблагополучной ферме. Всего во Франции работают четыре хозяйства по разведению норок. В одном из них вируса не обнаружено. Результатов анализов на двух других фермах пока нет.

Заражение норок на фермах было обнаружено ранее в Дании. Местными властями было принято решение уничтожить на зверофермах всех норок - более 15 млн особей – из-за риска передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям.-0-