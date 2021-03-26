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26 марта 2021, 19:18

Во Франции усилили контроль за соблюдением ограничительных мер

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26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции усиливают контроль за соблюдением ограничительных мер. Об этом информировала администрация премьер-министра Жана Кастекса, сообщает ТАСС.

Такое решение принято во время рабочей встречи Жана Кастекса и главы МВД Жеральда Дарманена. С этого дня правоохранителям поручено особо строго проводить проверки на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на пунктах оплаты проезда по автодорогам. В заявлении подчеркивается: ситуация в стране "является критической с начала третьей волны эпидемии и с преобладанием британского штамма коронавируса".

В настоящее время карантин действует в 19 департаментах Франции, более чем в десятке введен особый эпидемический контроль за ситуацией по причине интенсивного распространения коронавируса. Больницы и палаты реанимации во многих департаментах переполнены.

По всей стране введен комендантский час с 19.00 до 6.00. Вне помещений запрещено собираться группами более шести человек. Населению 19 департаментов разрешено удаляться не более чем на 10 км от места жительства. Поездки в радиусе 30 км разрешены только по особо серьезным причинам и с заполнением формуляра МВД. Выезд из своего департамента также запрещен за исключением случаев, когда территория соседнего района попадает в круг радиусом в 10 км (в особых случаях - 30 км) от места жительства.

В четверг президент страны Эммануэль Макрон предупредил, что в ближайшие дни или недели во Франции могут быть приняты новые ограничительные меры. "Ближайшие недели для страны будут особо тяжелыми", - подчеркнул французский лидер.-0-

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