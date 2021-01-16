Во Франции в 2020 году смертность на 9% превысила показатели предыдущего года

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции за 2020 год, отмеченный пандемией коронавируса, умерли на 53,9 тыс. человек больше, чем в 2019 году. Это на 9%, больше, чем в 2019 или 2018 году, сообщает Международное французское радио RFI.

По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), в общей сложности в стране за 2020 год умерли 667,4 тыс. человек. Речь идет о смертях от любых причин. Отмечается, что это беспрецедентно высокая смертность в сравнении с периодом с 2000 по 2019 годы.

Примечательно, что в январе и феврале 2020 года смертность во Франции была ниже, чем в 2019 году, из-за того, что сезонный грипп свирепствовал с меньшей силой. В первую волну эпидемии коронавируса - с 1 марта по 30 апреля - число умерших оказалось на 27% выше, чем в 2019 году. Во время второй волны - с 1 сентября по 31 декабря - избыточная смертность составила 16%.

При этом в Insee отмечают, что из-за двух введенных в 2020 году карантинов снизилось число смертей, связанных с ДТП и преступностью.-0-