Во Франции в драке с участием 150 байкеров один человек погиб

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и двое получили ножевые ранения в результате драки с участием 150 байкеров в городе Тарб на юго-западе Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в выставочном парке, где в эти выходные проходит фестиваль "Американский салун" с музыкой в стиле кантри, выставкой татуировок и турниром по покеру. Причины и зачинщики драки пока не известны. Человек, который, как предполагает полиция, нанес пострадавшим ножевые ранения, скрылся. Силы правопорядка развернули его поиски.

Мэр Тарба Жерар Тремеже распорядился немедленно прекратить фестиваль и потребовал от его участников вернуться домой.-0-