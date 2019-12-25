Во Франции в храме 21 человек отравился угарным газом

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 21 человек госпитализирован из церкви города Карлепон (департамент Уаза) по причине отравления угарным газом во время рождественской службы. Об этом сообщило агентство AFP .

Всего в храме присутствовали 150 человек. Во время службы некоторые из них почувствовали сильную головную боль. На место происшествия срочно прибыли пожарные, спасатели, жандармы. Замеры воздуха в помещении показали повышенное содержание угарного газа.

Все находившиеся в церкви были срочно эвакуированы. Первичная медицинская помощь была оказана 72 людям, среди которых были дети и старики.

В госпиталь города Компьень были доставлены 19 пострадавших в состоянии средней тяжести. Еще двое в тяжелом состоянии направлены в другие медицинские учреждения. Один из них доставлен вертолетом в госпиталь главного города региона Лилль, другой - в госпиталь города Гарш.

Причины, по которым газ появился в помещении церкви, пока не известны. По факту происшествия начато расследование, выясняется состояние котельной здания. Доступ в храм закрыт.-0-