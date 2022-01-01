Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли свыше 870 авто

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хулиганы сожгли свыше 870 автомобилей в новогоднюю ночь во Франции. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел Жеральд Дарманен, информирует ТАСС.

"Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами. Также снижается число случаев нападения на сотрудников полиции", - отметил Жеральд Дарманен. В 2019 году, по его словам, в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 1,3 тыс. машин.

За ночь в стране задержаны более 440 человек. Из них под стражу были взяты около 380. Глава МВД поблагодарил сотрудников полиции и жандармерии, патрулировавших улицы городов в ночь на 1 января.

По данным французских правоохранителей, более 95 тыс. полицейских и жандармов обеспечивали безопасность жителей Франции и туристов в праздничную ночь.-0-