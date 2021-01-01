Во Франции в новогоднюю ночь сожгли около 60 автомобилей

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 60 автомобилей сожгли на улицах Страсбурга и других городов департамента Нижний Рейн во Франции в ходе уличных беспорядков в новогоднюю ночь. Об этом сообщает 1 января ТАСС со ссылкой на газету Dernières Nouvelles d'Alsace.

Первые сообщения о поджогах поступили около 19:00 31 декабря из района Кроненбург западнее Страсбурга. После полуночи сообщения о горящих автомобилях поступили из коммун Мюнциг, Саверн и Оствальд. Позже стало известно об актах вандализма и поджогах в коммуне Селестат.

За ночь в Страсбурге и его пригородах были задержаны 20 человек не только за беспорядки и вандализм, но и за несоблюдение комендантского часа, запрета на крупные собрания и использование пиротехники. Издание отмечает, что в целом обстановка в Страсбурге была спокойней, чем в прошлые годы, когда на улицах города происходили столкновения между полицией и группами вандалов.

Запрет на использование пиротехники нарушался всюду, и в одном случае это стоило жизни 25-летнему французу, который приехал на Новый год к друзьям в коммуну Буфцхайм в 30 км от Страсбурга. Во время запуска салютов одна из мортир не сработала, и он пошел к ней, чтобы проверить, в чем дело. Как только он подошел к ней, находившийся внутри ствола снаряд взорвался. По данным агентства AFP, еще три человека получили легкие травмы в других коммунах Нижнего Рейна.

МВД Франции задействовало 100 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности на улицах французских городов в новогоднюю ночь. Одной из их главных задач было предотвращение несанкционированных собраний и столкновений в городах, а также контроль за соблюдением комендантского часа.-0-