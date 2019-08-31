Во Франции в результате нападения убит один человек

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек пострадали в результате нападения двух вооруженных холодным оружием людей на толпу в городе Вильюрбан в центральной части Франции, один человек погиб, сообщает AFP .

Погибшему было 19 лет. Из девяти пострадавших трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Нападение произошло в районе станции метро "Лоран Боннве" в Вильюрбане, входящем в мегаполис Большой Лион. Один из нападавших был вооружен ножом, второй - длинным стальным шампуром.

Причины нападения неизвестны. Один из нападавщих был задержан, полиция допрашивает его. Второго разыскивают. Вокруг станции метро создана закрытая зона.