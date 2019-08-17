Во Франции во время салюта пострадали 13 человек

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Франции во время пиротехнического шоу произошел неудачный запуск фейерверка, в результате чего ожоги получили 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радио France Bleu .

ЧП произошло на праздновании Дня святого Винсента в коммуне Кольюр на городском пляже. Один из зарядов взорвался на барже, с которой производился запуск салюта. Несколько горящих элементов фейерверка попали в толпу зрителей. Из поврежденной установки в сторону берега была выпущена ракета, которая, не долетев около 10 м до пляжа, упала в воду, о чем свидетельствуют видео в соцсетях. Большинство присутствовавших не сразу поняли, что произошло, засмотревшись на цветные всполохи в небе.

Два человека получили сильные ожоги и были направлены в больницу Перпиньяна, куда позже поступил еще один человек с незначительными травмами. На месте происшествия спасатели оказали помощь еще 10 зрителям, получившим ожоги.

Для ликвидации последствий инцидента были задействованы пять машин скорой помощи и 30 сотрудников экстренных служб.

Ведется расследование.-0-