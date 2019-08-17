Во Франции во время салюта пострадали 13 человек

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Франции во время пиротехнического шоу произошел неудачный запуск фейерверка, в результате чего ожоги получили 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радио
ЧП произошло на праздновании Дня святого Винсента в коммуне Кольюр на городском пляже. Один из зарядов взорвался на барже, с которой производился запуск салюта. Несколько горящих элементов фейерверка попали в толпу зрителей. Из поврежденной установки в сторону берега была выпущена ракета, которая, не долетев около 10 м до пляжа, упала в воду, о чем свидетельствуют видео в соцсетях. Большинство присутствовавших не сразу поняли, что произошло, засмотревшись на цветные всполохи в небе.
Два человека получили сильные ожоги и были направлены в больницу Перпиньяна, куда позже поступил еще один человек с незначительными травмами. На месте происшествия спасатели оказали помощь еще 10 зрителям, получившим ожоги.
Для ликвидации последствий инцидента были задействованы пять машин скорой помощи и 30 сотрудников экстренных служб.
Ведется расследование.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2714 BYN
|2.266 BYN
|2.274 BYN
|USD
|2.047 BYN
|2.046 BYN
|2.049 BYN
|RUB
|3.1033 BYN
|3.093 BYN
|3.102 BYN