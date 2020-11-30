Во Франции во время субботних акций протеста пострадали 98 полицейских

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции в ходе субботних манифестаций против законопроекта "О глобальной безопасности" пострадали 98 полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел республики Жеральда Дарманена.

"Итоговые данные: 98 раненых среди полицейских и жандармов. Я выражаю им полную поддержку. Виновные в этом насилии должны быть привлечены к ответственности", - заявил Жеральд Дарманен.

При этом, по информации МВД, двое манифестантов обратились в Генеральную инспекцию полиции с жалобой на насилие со стороны полицейских. Известно также, что во время акции протеста ранение в голову получил сирийский фотограф-фрилансер Амир аль-Хальби.

Во время манифестаций во Франции правоохранители задержали более 80 человек, участвовавших в беспорядках.

28 ноября в 70 городах Франции прошли акции протеста против проекта закона "О глобальной безопасности", положения которого фактически вводят запрет на проведение фото- и видеосъемки сотрудников полиции и жандармерии. Организаторами массовых шествий выступили профсоюзы журналистов, "Лига защиты прав человека" и другие общественные объединения.

Согласно официальным данным, марши протеста, которые состоялись под лозунгом "Опустите оружие, и мы опустим камеры!", собрали 133 тыс. человек. Во многих городах манифестации сопровождались беспорядками и стычками демонстрантов с полицией.-0-