Во Франции вооруженный взял в заложники беременную женщину и пятерых детей

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный мужчина в городе Ла-Шапель-Сен-Люк (департамент Об, северо-восток страны) взял в заложники свою семью - беременную жену и пятерых детей. Об этом сообщил телеканал France 3.

По информации телеканала, в полицейский участок поступила жалоба о ссоре. Приехавшим полицейским не удалось войти в квартиру. Хозяин квартиры выстрелил в их автомобиль и заперся в доме, взяв семью в заложники.

По данным телеканала BFM, переговоры об освобождении заложников велись 16 часов. В настоящее время полиция готовится к штурму.

Как отмечает France 3, этого мужчину год назад задерживали на улице с мечом в руках. По словам мэра коммуны, мужчина страдает психическими расстройствами.-0-