Во Франции вступил в силу закон о противодействии агрессии во время протестов

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции вступил в силу закон о противодействии агрессивным участникам манифестаций, сообщает французский телеканал BFM .

Текст документа был опубликован сегодня на официальном сайте французского правительства Legifrance. Закон принят с целью предотвратить погромы и насилие, которыми сопровождаются акции "желтых жилетов".

Документ был одобрен 12 марта Сенатом Франции. Он предусматривает наказание в виде штрафа в 15 тыс. евро и тюремного срока для тех, кто приходит на акции протеста с закрытым маской или шарфом лицом. Кроме того, закон разрешает сотрудникам полиции проводить досмотры в районе проведения демонстраций.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции 17 ноября прошлого года в знак протеста против роста цен и налогов. Постепенно движение, по словам представителей властей, радикализировалось под влиянием экстремистских элементов. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, беспорядками и мародерством.-0-