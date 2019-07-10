Во Франции введут экологический налог на авиабилеты

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции с 2020 года вводится экологический налог на авиабилеты, сообщает Euronews .

Так, за перелет в пределах ЕС пассажиру экономкласса предстоит доплачивать 1,5 евро, бизнес-класса - 9 евро. Для тех, кто отправится за пределы Евросоюза, размер налога составит 3 и 18 евро соответственно. На транзитные рейсы новая мера не распространится.

Ожидается, что таким образом в 2020 году удастся собрать более 180 млн евро, которые будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, наносящей меньший вред окружающей среде, прежде всего - железных дорог. Власти Франции заявили, что намерены добиваться введения экологического налога и в других странах Евросоюза.-0-