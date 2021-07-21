Во Франции ввели паспорт здоровья для посещения музеев и кинотеатров

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции ввели медицинский паспорт здоровья для посещения большинства музеев и кинотеатров на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. Такой пропуск подтверждает, что владелец прошел вакцинацию, имеет отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или недавно перенес заболевание. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что законодатели планируют обсудить вопрос о продлении срока его использования в августе для посещения кафе, ресторанов, торговых центров.

Такое решение принято министром здравоохранения после того, как было зарегистрировано 18 тыс. новых случаев инфицирования за сутки. На прошлой неделе фиксировалось менее 7 тыс. случаев в день. Он заявил, что штамм дельта привел к гораздо большему росту числа случаев, чем предыдущие варианты, которые впервые были обнаружены в Великобритании или Южной Африке.

Президент Эммануэль Макрон объявил о планах введения медицинского паспорта здоровья в начале этого месяца, а также об обязательной вакцинации всех медицинских работников к сентябрю. Опросы показывают, что во Франции широко распространена нерешительность в отношении вакцинации. В стране прошли массовые акции против введения медицинского паспорта, ужесточения противоковидных мер и обязательной вакцинации медработников.-0-