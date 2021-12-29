Во Франции вызов скорой станет платным в случае отказа в госпитализации

29 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Во Франции в 2022 году вызов скорой помощи станет платным для тех, кому не требуется госпитализация, сообщает Sputnik France.

Оплата начнет взиматься с 1 января. Вызов кареты скорой помощи на дом обойдется в 19,61 евро и не будет покрываться страховками.

Такие меры должны увеличить доходы больниц. Однако медики опасаются, что с введением платы за вызов скорой, конфликтных ситуаций с пациентами может стать больше, а на врачей, помимо медицинских вопросов в разгар пандемии, лягут еще и финансовые хлопоты.

Введение платы за вызов скорой помощи уже раскритиковал ряд французских политиков, а пользователи соцсетей назвали подобную меру "крахом системы здравоохранения" во Франции.-0-