Во Франции за сутки зарегистрировано почти 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции за сутки 10 сентября зарегистрировано 9,843 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эта цифра стала рекордной с момента начала эпидемии, сообщает международное французское радио RFI.

Предыдущий рекордный прирост был зафиксирован 4 сентября, когда власти сообщили о почти 9 тыс. новых случаев за 24 часа. Полгода назад наибольшее число заражений за сутки в стране было зарегистрировано 31 марта, когда за один день заразились 7 578 человек.

По данным на вечер 10 сентября, число пациентов в тяжелом состоянии составило 615.

"Распространение вируса идет по экспоненте. Динамика передачи демонстрирует сильный рост и вызывает беспокойство", - заявили в национальном агентстве здравоохранения Франции.-0-