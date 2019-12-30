Во Франции забастовщики на несколько часов заблокировали въезд в порт Бордо

Фото AFP
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции забастовщики в знак протеста против пенсионной реформы на несколько часов заблокировали сегодня въезд в порт французского Бордо, сообщает Agence France-Presse (AFP).
Манифестанты заняли две развязки у порта, блокируя грузовым автомобилям доступ на территорию терминала. Аналогичная акция прошла сегодня в порту города Байонна на юго-западе Франции.
Серия забастовок началась во Франции 5 декабря по инициативе профсоюзов. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные, выступающие против реформы пенсионной системы. Несмотря на призывы французских властей сделать паузу на период рождественских каникул, акции протеста в стране продолжаются.-0-