Во Франции задержали молодых людей, снимавших клип с муляжами оружия

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции задержали троих рэперов, которые снимали музыкальный клип с использованием муляжей оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

В коммуне Немур во Франции местные жители испугались молодых людей, которые угрожали оружием окровавленному мужчине в форме, и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия жандармы выяснили, что все оружие в руках у музыкантов - ненастоящее, а мужчина в форме - и вовсе декорация.

По закону во Франции запрещено открыто носить на улице не только оружие, но и муляжи. Поэтому молодых людей, младшему из которых 16 лет, а старшему - 20, все равно задержали. Их дальнейшая судьба зависит от решения прокуратуры.-0-