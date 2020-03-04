Во Франции задержали мужчину, удерживавшего свою семью в заложниках

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция в городе Ла-Шапель-Сен-Люк на северо-востоке Франции задержала вооруженного мужчину и освободила взятых им в заложники членов его семьи: беременную жену и пятерых детей. Об этом сообщили местные правоохранители в своем Twitter, информирует ТАСС.

"Спецподразделение французской полиции по борьбе с терроризмом Raid провело операцию, во время которой был задержан вооруженный мужчина. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Накануне днем в полицейский участок поступила жалоба о ссоре. Приехавшим полицейским не удалось войти в квартиру, на жильцов которой поступила жалоба. Хозяин квартиры выстрелил в их автомобиль и заперся в доме, взяв семью в заложники.

Отмечается, что мужчина страдает психическими расстройствами.-0-