Во Франции задержали пособников "страсбургского стрелка"

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская полиция задержала еще двух человек, которых подозревают в том, что они были сообщниками "страсбургского стрелка". Об этом сообщает радиостанция France 3.

11 декабря неизвестный мужчина открыл огонь недалеко от рождественской ярмарки в Страсбурге, в результате чего были убиты и умерли от ран пять человек. Предполагается, что задержанные оказывали преступнику содействие в приобретении огнестрельного оружия.

Ликвидировать стрелка удалось только 13 декабря. 29-летнему Шерифу Шекатту в результате спецоперации нанесли ранение, несовместимое с жизнью.

По делу "страсбургского стрелка" были арестованы несколько человек, в том числе его братья и родители.-0-