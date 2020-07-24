Во Франции завершили расшифровку самописцев сбитого в Иране боинга

24 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) завершило чтение черных ящиков сбитого в Иране пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины.

"Анализ данных речевого самописца (CVR) и регистратора полетных данных (FDR) завершен после четырех дней скоординированных технических работ", - указано в сообщении. Бортовые самописцы сбитого самолета поступили для расследования в BEA 18 июля.

Снятие и предварительный анализ данных с регистраторов самолета Международных авиалиний Украины рейса 752 подтвердили и в Совете по безопасности на транспорте (TSB) Канады. Граждан и жителей этой страны было много среди погибших пассажиров.

Об итогах пока не сообщается. Как пояснили в TSB, в соответствии с международными нормами оглашение каких-либо результатов расследования невозможно без согласия государства, которое его проводит, то есть в данном случае Ирана.

Иранское бюро по расследованию авиационных происшествий поблагодарило BEA за прозрачную высококвалифицированную работу.

Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит 8 января 2020 года ракетой после взлета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.-0-