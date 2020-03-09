Во Франции женщина выпала во сне из автомобиля

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тридцатипятилетняя гражданка Италии погибла во Франции после того, как она выпала из автомобиля. Об этом сообщило AFP .

Инцидент произошел в районе города Осер. Машина, которой управлял отец женщины, двигалась по автостраде Лион - Париж. Женщина спала на заднем сидении. Дверца, на которую она облокотилась, внезапно открылась, и женщина выпала на дорогу.

Поднявшись, она пыталась уйти с автострады на обочину, но была сбита двумя машинами. Пострадавшая умерла через несколько часов в больнице.