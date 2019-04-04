Во французских Альпах из-за снегопада обесточены 50 тыс. домов

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильнейшая снежная буря, обрушившаяся сегодня ночью на французские Альпы, оставила без электричества около 50 тыс. домовладений, сообщает региональное издание Ouest-France .

Больше всего домов пострадало в департаменте Верхняя Савойя, там без электричества остаются 35 тыс. домов.

Бригады работают над восстановлением электроснабжения, однако непроходимые дороги, заваленные упавшими деревьями, мешают специалистам добраться до обесточенных населенных пунктов. Ремонтные работы продолжатся как минимум до сегодняшнего вечера. Между тем снегопад в Альпах не утихает.

Также стихийное бедствие повлияло на работу аэропорта в Женеве (Швейцария), многие рейсы сегодня утром выполнялись с задержками, сообщает телеканал France 3.-0-