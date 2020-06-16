Во французском Дижоне четвертую ночь не прекращаются столкновения и погромы

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском городе Дижон четвертую ночь подряд не прекращаются погромы и столкновения между враждующими молодежными группировками, сообщает телеканал BFM.

По данным полиции, вечером 15 июня на улицы города вышли десятки молодых людей, вооруженных железными прутьями и пистолетами. Они стреляли в воздух, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали мусорные баки и автомобили. Совершено также нападение на группу журналистов, освещавших события.

Для наведения порядка полиция задействовала около 150 сотрудников, а также рейдовые группы. Несколько участников беспорядков были задержаны. В полиции заявили, что готовы в случае необходимости ввести в Дижон дополнительные силы.

Как сообщает Reuters, в последние месяцы подобные столкновения произошли в разных частях Франции. Строгие правила блокировки, введенные ранее для борьбы с коронавирусом, усугубили социальную напряженность в стране.-0-