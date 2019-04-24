Во французском городе Туркуэн произошла стрельба

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные в масках обстреляли одно из кафе в городе Туркуэн (департамент Нор, северная Франция). Об этом сообщается на странице города в Twitter .

Сообщается, что было сделано несколько выстрелов из помпового ружья и из пистолета калибра 9 мм. По предварительным данным, никто не пострадал.

На место происшествия прибыла спецгруппа полиции по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.-0-