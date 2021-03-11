Во французском Лионе участники беспорядков сожгли несколько машин

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные устроили беспорядки и сожгли несколько автомобилей и мусорных баков во французском Лионе и коммуне Фейзен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Фигаро".

Беспорядки начались 10 марта около 18.00 в квартале Мермоз. По данным газеты, всего было сожжено шесть автомобилей, на месте дежурят полицейские. Был задержан один подозреваемый. О столкновениях хулиганов с полицией не сообщается.

6 марта неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией в ближайшем пригороде Лиона коммуне Брон. Они стали продолжением беспорядков, которые начались 4 марта в Лионе и его пригородах из-за ДТП с участием подростка на скутере. По одной из версий местных жителей, авария произошла из-за того, что управлявшего скутером подростка преследовала и сбила машина полиции. Правоохранительные органы отрицают свою причастность к происшествию и заявляют, что они лишь наводили порядок в квартале, где несколько человек устроили на улицах гонки.-0-