Во избежание локдауна в ЕС разработали единую систему передвижения между регионами

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз не намерен вводить общий карантин и закрывать границы. Для перемещения внутри сообщества Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов ЕС в зависимости от степени распространения коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

"Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов, которая разделит все регионы ЕС на красную, оранжевую (желтую) и зеленую зоны риска. Эти зоны будут отображаться на одной общей карте для всего Евросоюза, которую можно будет посмотреть онлайн на нашем сайте reopen.europa.eu. Система основана на общих критериях и общих требованиях, она позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина, - заявила она. - Теперь эта система должна быть утверждена всеми национальными правительствами".

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: никаких ограничений не должно быть при передвижении между зелеными регионами, однако при путешествиях из красных или оранжевых зон национальные правительства могут потребовать от прибывающих пройти анализ на коронавирус или выдержать карантин. "Правительства должны будут своевременно предоставлять полную информацию о мерах до их введения, а те, кто путешествует по неизбежным причинам, например, транспортные работники, и по семейным обстоятельствам (для воссоединения с близкими или посещения членов семьи, живущих за границей. - Прим. ТАСС), будут освобождены от карантина", - заявила она.

"Многие национальные правительства в последние месяцы ввели ограничения на перемещения через границу, это привело к неразберихе национальных мер. В Евросоюзе действуют разные типы цветовых кодов, разные критерии и разные правила тестирования и прохождения карантина. Трудно разобраться, куда можно ездить, каких правил придерживаться по прибытии, какие нормы нужно выполнять по возвращении. Мы должны синхронизировать эту систему, чтобы сделать правила более понятными для европейцев", - сказала глава Еврокомиссии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 37,4 млн человек, свыше 1,07 млн умерли.-0-