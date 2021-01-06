Во Львове задержали контрабандистов с рекордной партией героина

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе спецоперации в рамках уголовного производства по факту контрабанды наркотических средств во Львове была обнаружена и изъята рекордная партия героина весом более 1 т, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, наркотик контрабандой был ввезен в Украину из Пакистана в декабре прошлого года через Порт "Южный" в Одессе. Далее груз под видом пищевой продукции транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз.

По делу задержаны четыре гражданина Турции. В настоящее время проводятся следственные действия и принимаются меры для установления других участников преступления.-0-